Российская сторона подаст протест из-за нарушения правил французским лыжником Матисом Деложем в скиатлоне. Об этом в своем Telegram-канале рассказал журналист Андрей Романов.

«Протест подавать будем. По моей информации», — написал Романов.

В эфире Okko Коростылев заявил, что французский спортсмен должен был вернуться и проехать правильно по разметке, несмотря на то что он просто перепутал коридоры/

Победителем гонкистал норвежец Йоханнес Клебо. Вторым стал Матис Делож (+2,0), замкнул тройку сильнейших Мартин Нюэнгет (+2,1). Коростелев отстал от лидера на 3,6 секунды.

7 февраля россиянка Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Ранее Коростелев столкнулся с норвежцем во время олимпийской гонки.