Политика

Башар Асад проводил последние дни у власти за мобильными играми

Atlantic: Башар Асад игнорировал предложения о помощи и играл на телефоне
РИА Новости

Бывший президент Сирии Башар Асад в последние дни перед падением режима игнорировал предложения о помощи со стороны союзников и занимал себя играми. Об этом пишет журнал The Atlantic.

По данным автора статьи Роберта Уорта, который побеседовал с офицерами и постоянными гостями президентского дворца в Дамаске и составил картину последних недель Асада на посту президента Сирии, политик не делал попыток наладить ситуацию в стране и сохранить власть, несмотря на то ему предлагали помощь из России, Турции и Ирана.

По словам собеседников, Асад даже не отвечал на звонки, предпочитая играть в игры на своем телефоне.

Режим Асада пал в декабре 2024 года, когда антиправительственные силы стремительно захватили Алеппо, а затем и Дамаск.

8 декабря 2024 года командование «Свободной сирийской армии», поддерживаемой США и Турцией, объявило, что правление Асада «закончилось». Асад с семьей исчез, а затем выяснилось, что он прибыл в Москву. В России он получил убежище «из соображений гуманитарного характера», сообщили в Кремле.

Ранее Лавров заявил, что вопрос о судебном преследовании Асада больше не стоит на повестке дня.
 
