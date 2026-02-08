Коростелев столкнулся с норвежцем во время олимпийской гонки

Российский лыжник Коростелев столкнулся с Амундсеном во время олимпийской гонки

Российский лыжник Савелий Коростелёв и чемпион мира норвежец Харальд Амундсен столкнулись во время олимпийского скиатлона (10км +10км).

Инцидент произошел в районе 11-го километра трассы. Амундсен упал, а Коростелев удержался на ногах. В падении Амундсен хватался за Коростелева. Коростелев устоял и успел обернуться на упавшего норвежца.

«Газета.Ru» ведет онлайн-трансляцию гонки. Россиянин идет на третьем месте после 16 км.

7 февраля Дарья Непряева приняла участие в скиатлоне и финишировала на 17-м месте, уступив победительнице гонки Фриде Карлссон из Швеции 3:56.1. При этом во время гонки российская спортсменка допустила падение.

Непряева и Коростелев стали первыми с 2022 года российскими лыжниками, получившими право выступать на международных соревнованиях, а также в Олимпиаде 2026 года. Они приняли участие в этапе Кубка мира в Давосе и завоевали олимпийские квоты в спринте и в дистанционных гонках.

