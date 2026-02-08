В РФ предложили национализировать операторов систем бронирования авиабилетов

Генпрокуратура России подала иск о национализации операторов систем бронирования и взаиморасчетов на воздушном транспорте. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

По его словам, в ведомстве также требуют от взыскать в казну с этих компаний незаконно полученные доходы.

4 февраля Генпрокуратура подала в суд иск об обращении в доход государства имущества компании «Сирена Трэвел». Предварительное слушание назначено на 18 февраля. В числе ответчиков указаны генеральный директор компании Михаил Баскаков, его сын Иннокентий Баскаков, а также Расул и Ибрагим Сулеймановы, Константин Киви и другие частные лица, которые, судя по материалам суда, владеют долями в «Сирена-Трэвел».

26 января из-за сбоя системы бронирования Leonardo в аэропорту Домодедово пришлось проводить регистрацию пассажиров вручную. Позже в «Ростехе» сообщили, что сбой в системе произошел из-за проблем в сетевой инфраструктуре на стороне компании «Сирена Трэвел».

Ранее стало известно о связи разработчика системы бронирования Leonardo с криминалом.