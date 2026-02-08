В Грузии похоронили одного из самых влиятельных воров в законе СССР

В Кутаиси похоронили самого авторитетного в СССР вора в законе Тамаза Кипиани

В Кутаиси 7 февраля похоронили самого авторитетного в Советском Союзе вора в законе Тамаза Кипиани. Об этом рассказывает издание «ПраймКрайм» в Telegram-канале.

Гроб с телом покойного пронесли на руках по улицам грузинского города до кладбища. Десятки человек пришли проводить его в последний путь, несмотря на ведущуюся в республике борьбу с представителями воровской идеологии.

Незадолго до Тамаза Кипиани в Сочи скончалась его жена, которую там же и похоронили. Вора в законе приняли решение похоронить на территории Грузии, но из-за снежных заносов в районе государственной границы перевозчику пришлось развернуться. 4 февраля гроб с телом Кипиани доставили из Минеральных Вод в грузинскую столицу Тбилиси.

Издание отмечает, что покойный известен как один из самых авторитетных воров в законе своего поколения. При этом «короновали» Тамаза Кипиани в молодом возрасте. По данным СМИ, это произошло, когда ему было 22 года.

Ранее на Украине скончался российский вор в законе Камо Московский.