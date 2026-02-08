Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы ЭпштейнаПокушение на генерала Алексеева
Общество

Стало известно о связи исполнителя покушения на генерала Алексеева с пособником

«Известия»: стрелявший в генерала Алексеева знаком с пособником минимум 20 лет
ФСБ РФ/РИА Новости

Совершивший покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и его пособник Виктор Васин знакомы по меньшей мере 20 лет, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, Васин проживал на северо-западе Москвы. В 80-е он окончил Военную академию связи им. Буденного и совершенствовал навыки в сфере спутниковой связи в Центральном офицерском клубе ВС СССР. Впоследствии мужчина занялся предпринимательством и менеджментом. За ним числится много долгов перед Федеральной службой судебных приставов. Кроме того, Васина привлекали к ответственности за поддержку Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В статье отмечается, что мужчины знали друг друга с 2000-х. В 2010-е Корба жил в московском районе Богородское и подмосковном Раменском, а потом вернулся в Тернополь на западе Украины. В прошлом декабре спецслужбы республики отправили его в Москву для совершения теракта.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. По данным следствия, исполнитель несколько раз выстрелил в генерала в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Военачальник выжил и был госпитализирован. 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

Ранее в Госдуме рассказали, каким будет ответ на покушение на генерала Алексеева.
 
Теперь вы знаете
$900 млн за левую ногу Месси. Как страхуют тела чемпионов спортивные клубы
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!