Стало известно о связи исполнителя покушения на генерала Алексеева с пособником

Совершивший покушение на замначальника ГРУ генерал-лейтенанта Владимира Алексеева Любомир Корба и его пособник Виктор Васин знакомы по меньшей мере 20 лет, пишут «Известия» со ссылкой на источник.

По его словам, Васин проживал на северо-западе Москвы. В 80-е он окончил Военную академию связи им. Буденного и совершенствовал навыки в сфере спутниковой связи в Центральном офицерском клубе ВС СССР. Впоследствии мужчина занялся предпринимательством и менеджментом. За ним числится много долгов перед Федеральной службой судебных приставов. Кроме того, Васина привлекали к ответственности за поддержку Фонда борьбы с коррупцией (включен Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента, признан экстремистской организацией и запрещен в России).

В статье отмечается, что мужчины знали друг друга с 2000-х. В 2010-е Корба жил в московском районе Богородское и подмосковном Раменском, а потом вернулся в Тернополь на западе Украины. В прошлом декабре спецслужбы республики отправили его в Москву для совершения теракта.

Покушение на Алексеева произошло утром 6 февраля в Москве. По данным следствия, исполнитель несколько раз выстрелил в генерала в доме на Волоколамском шоссе и скрылся. Военачальник выжил и был госпитализирован. 7 февраля он пришел в сознание.

8 февраля сотрудники ФСБ при содействии властей ОАЭ экстрадировали в Россию исполнителя покушения. Им оказался Любомир Корба, гражданин России украинского происхождения. Также в Москве был задержан Васин, а их сообщница скрылась на Украине. По данным Telegram-каналов, преступники следили за генералом около месяца, сняв квартиру в его доме.

