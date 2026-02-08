Иришка Чики-Пики сделает пластику на глаза

Блогерша Иришка Чики-Пики (Ирина Ильина – настоящее имя) сообщила, что планирует сделать блефаропластику. Ее слова передает журналистка Алена Жигалова в Telegram-канале.

По словам Чики-Пики, операция пройдет в марте.

«Бишоп убрать маленько, кожу маленько подтянут мне, чтобы глаза маленько пошире были. Всё, в марте месяце. Что потом смотрите, как выпишусь из больницы. Помолодею-не помолодею», — поделилась блогерша.

Блогерша Иришка Чики-Пики приобрела подписчиков из-за дружбы с фрик-блогером Олегом Монголом. Весь их контент имеет пометку 18+, так как герои часто выпивают, матерятся и проч. Кроме того, Чики-Пики делится со своими подписчиками кулинарными мастер-классами.

В декабре 2023 года Иришка Чики-Пики призналась, что сразу же приняла предложение комика и артиста Александра Реввы о съемках в клипе «Алкоголичка».

По словам Ильиной, она не выпивала с Реввой на съемках, а только после работы. Блогерша подчеркнула, что ей больше всего запомнились именно посиделки со звездами клипа после работы.

