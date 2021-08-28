В США готовятся к урагану «Ида»

В Луизиане и некоторых частях Нового Орлеана была объявлена эвакуация из-за надвигающегося урагана «Ида», приход которого ожидается в воскресенье. Об этом сообщает The Weather Channel.

«У нас очень серьезная ситуация», - сказал губернатор Луизианы Джон Бел Эдвардс на пресс-конференции.

Президент США Джо Байден одобрил объявление чрезвычайного положения в Луизиане на федеральном уровне. Подобная ситуация и в некоторых частях Нового Орлеана.

«Мы ожидаем значительных последствий, в том числе тропических штормов или более сильных ветров, которые могут повалить деревья и продлить перебои в подаче электроэнергии», - сказал Коллин Арнольд, руководитель департамента города по чрезвычайным ситуациям.

Посольство России в США призвало россиян, находящихся на территории Мексиканского залива (в штатах Техас, Луизина, Алабама, Флорида, Миссисипи) «подготовиться к стихийному бедствию, проявлять осторожность и соблюдать рекомендации и предписания официальных властей».

Ранее проливные дожди и наводнение привели к гибели по меньшей мере 25 человек в Китае. Понесли убытки из-за непогоды более 36 тыс. местных жителей. В городах было прекращено движение метрополитена, составы застряли в туннелях между станциями. 12 человек погибли из-за затопления метро.