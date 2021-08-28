Эксперт рассказала, какие льготы могут получить пенсионеры старше 70 лет

Неработающие пенсионеры старше 70 лет могут получать федеральные и региональные льготы и доплаты, заявила агентству «Прайм» профессор кафедры финансов и цен РЭУ им. Г.В. Плеханова Юлия Финогенова.

«Неработающие пенсионеры старше 70 лет имеют право на 50% скидку на оплату взносов на капитальный ремонт при условии, что квартира находится в их собственности, и отсутствовала задолженность на эти цели в прошлом» — рассказала эксперт.

При этом после 80 лет, пояснила она, одинокие пенсионеры полностью освобождаются от уплаты этого вида взносов. Также по достижении этого возраста можно получить надбавку к пенсии в виде 100-процентного повышения ее фиксированной части.

В дополнение к этому после 70 лет можно получить от государства субсидию, которая частично компенсирует стоимость коммунальных услуг. Условием для получения помощи является трата на оплату ЖКУ не менее 22% ежемесячного дохода.

Региональные льготы варьируются от субъекта к субъекту. К ним относятся, например, скидки в продуктовых магазинах, на лекарства, медицинскую помощь и тому подобное, отметила Финогенова.

Ранее президент России Владимир Путин подписал указ о единовременной выплате для пенсионеров. Согласно указу, выплата в размере 10 тыс. руб. должна быть произведена в сентябре текущего года. Если человек не получит деньги в первом месяце осени, то он сможет обратиться за ними позднее. Новые единовременные выплаты коснутся около 43 млн пенсионеров.