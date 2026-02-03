В Красноярском крае задержали школьницу после нападения с ножом на учителя

СК: в Кодинске девочку задержали после нападения с ножом в школе

Школьница, напавшая с ножом на сверстницу в одной из школ Красноярского края, задержана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в школе № 4 города Кодинска. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району, после чего к учебному заведению выехали сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов.

По предварительным данным МВД, ученица седьмого класса сначала попыталась нанести ранение учителю, однако одноклассники помешали ей.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT уточнил, что у девочки произошел конфликт с преподавателем химии и биологии. Ученица схватила канцелярский нож и хотела порезать педагога, но та смогла увернуться. Тогда подросток выбежала в коридор и ранила свою сверстницу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего ее отпустили домой. С задержанной девочкой и членами ее семьи работают сотрудники полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

