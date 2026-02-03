Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Общество

В Красноярском крае задержали школьницу после нападения с ножом на учителя

СК: в Кодинске девочку задержали после нападения с ножом в школе
Сергей Бобылев/РИА Новости

Школьница, напавшая с ножом на сверстницу в одной из школ Красноярского края, задержана. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Следственного комитета.

Инцидент произошел в школе № 4 города Кодинска. Сообщение о происшествии поступило в дежурную часть ОМВД России по Кежемскому району, после чего к учебному заведению выехали сотрудники полиции и представители других правоохранительных органов.

По предварительным данным МВД, ученица седьмого класса сначала попыталась нанести ранение учителю, однако одноклассники помешали ей.

Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT уточнил, что у девочки произошел конфликт с преподавателем химии и биологии. Ученица схватила канцелярский нож и хотела порезать педагога, но та смогла увернуться. Тогда подросток выбежала в коридор и ранила свою сверстницу.

Пострадавшей оказали медицинскую помощь, после чего ее отпустили домой. С задержанной девочкой и членами ее семьи работают сотрудники полиции. Правоохранительные органы устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее школьник открыл стрельбу в гимназии в Уфе, возбуждено уголовное дело.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!