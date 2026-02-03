Размер шрифта
МОК использовал кадры с отстраненным Большуновым в видео для Олимпиады-2026

Лыжник Большунов попал в видео МОК в преддверии Олимпиады-2026
Кадр из трансляции

Российский лыжник Александр Большунов появился в официальном видеоролике Международного олимпийского комитета (МОК), который был посвящен предстоящим зимним Олимпийским играм — 2026.

В видеоролике МОК показан фрагмент финиша Большунова в спринте классическим стилем на Олимпийских играх в Пхенчхане. Тогда российский спортсмен выиграл бронзовую награду.

3 декабря Большунов направил в Международную федерацию лыжного спорта и сноуборда (FIS) письмо с запросом нейтрального статуса, а 24 числа того же месяца получил отказ. 22 января, после запроса юриста о причинах отказа, FIS в ответном письме не стала раскрывать детали проверки на соответствие.

Выездная панель CAS не имела возможности рассмотреть апелляцию Большунова на решение FIS, поскольку она рассматривает дела, возникшие во время Олимпиады и за десять дней до церемонии открытия Олимпийских игр.

Большунов — трехкратный олимпийский чемпион. На его счету также четыре серебряные медали и две бронзовые награды Олимпийских игр. Также он — чемпион мира в скиатлоне (2021), двукратный обладатель Кубка мира (2019/20, 2020/21), двукратный победитель лыжной многодневной гонки Тур де Ски (2019/2020 и 2021).

Ранее в Норвегии высказались о недопуске Большунова на ОИ.
 
