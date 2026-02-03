Российский военнослужащий рассказал о переброске сил в Курскую область

Военнослужащий Ефанов: бригаду морпехов перевели в Курскую область за один день

В 2024 году бойцы подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты были переведены в Курскую область с Донецкого направления буквально за один день. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал военнослужащий Максим Ефанов.

Когда летом 2024 года украинские войска вторглись в российское приграничье, морпехи находились на Донецком направлении, где обустраивали новые пункты временной дислокации, готовились к задачам и занимали позиции на переднем крае.

«Мы сначала это в новостях смотрели. С одной стороны, думали, что нам бы сейчас туда, чтобы там порубиться с врагом. С другой стороны, понимали: где сейчас мы, а где Курск. Казалось, вряд ли нас туда отправят, хотя мы желали именно этого», — сказал Ефанов.

В скором времени поступил приказ о переброске сил в Курскую область. За сутки бригада совершила марш в региона, где оперативно развернулась на новых рубежах.

22 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что почти 1,4 тысячи человек, числившихся пропавшими без вести в Курской области, были найдены.

Ранее Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно.