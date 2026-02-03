Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Армия

Российский военнослужащий рассказал о переброске сил в Курскую область

Военнослужащий Ефанов: бригаду морпехов перевели в Курскую область за один день
Евгений Биятов/РИА Новости

В 2024 году бойцы подразделения 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты были переведены в Курскую область с Донецкого направления буквально за один день. Об этом в беседе с газетой «Красная звезда» рассказал военнослужащий Максим Ефанов.

Когда летом 2024 года украинские войска вторглись в российское приграничье, морпехи находились на Донецком направлении, где обустраивали новые пункты временной дислокации, готовились к задачам и занимали позиции на переднем крае.

«Мы сначала это в новостях смотрели. С одной стороны, думали, что нам бы сейчас туда, чтобы там порубиться с врагом. С другой стороны, понимали: где сейчас мы, а где Курск. Казалось, вряд ли нас туда отправят, хотя мы желали именно этого», — сказал Ефанов.

В скором времени поступил приказ о переброске сил в Курскую область. За сутки бригада совершила марш в региона, где оперативно развернулась на новых рубежах.

22 января уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что почти 1,4 тысячи человек, числившихся пропавшими без вести в Курской области, были найдены.

Ранее Хинштейн напомнил, что в приграничье Курской области все еще опасно.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!