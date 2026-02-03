Размер шрифта
Последний в России художник киноафиш в советском стиле больше не рисует

В Камышине художник киноафиш Чеботарев перенес операцию на сосудах
Кадр из видео BAZA/VK

Художник Василий Чеботарев перенес операцию на сосудах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Чеботарев — последний в России известный художник киноафиш, нарисованных в советском стиле. Временно он больше не рисует из-за проблем со здоровьем, уточняет канал. Сейчас живописец отдыхает, но не исключает возвращения, когда позволит самочувствие.

66-летний художник из Камышина Волгоградской области стал известен благодаря созданию постеров для кинотеатра «Дружба».

Всего он создал больше 700 плакатов ручной работы, привлекавших в Камышин туристов. На одну афишу у Чеботарева уходило до трех дней.

Местные СМИ писали, что Чеботарева якобы уволили из-за финансовых проблем кинотеатра и перехода на современные афиши со стеклянными шкафами.

Ранее стало известно о состоянии Розы Сябитовой после операции.
 
