Последний в России художник киноафиш в советском стиле больше не рисует

В Камышине художник киноафиш Чеботарев перенес операцию на сосудах

Художник Василий Чеботарев перенес операцию на сосудах. Об этом сообщил Telegram-канал Mash.

Чеботарев — последний в России известный художник киноафиш, нарисованных в советском стиле. Временно он больше не рисует из-за проблем со здоровьем, уточняет канал. Сейчас живописец отдыхает, но не исключает возвращения, когда позволит самочувствие.

66-летний художник из Камышина Волгоградской области стал известен благодаря созданию постеров для кинотеатра «Дружба».

Всего он создал больше 700 плакатов ручной работы, привлекавших в Камышин туристов. На одну афишу у Чеботарева уходило до трех дней.

Местные СМИ писали, что Чеботарева якобы уволили из-за финансовых проблем кинотеатра и перехода на современные афиши со стеклянными шкафами.

