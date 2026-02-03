Размер шрифта
Семилетняя девочка попала в больницу, приняв препарат для похудения, взятый у матери

В США 7-летняя девочка оказалась в больнице, приняв препарат для похудения
WHAS11

В штате Индиана семилетняя девочка была экстренно госпитализирована после того, как случайно сделала себе инъекцию препарата для похудения, предназначенного для ее матери, пишет Unilad.

По словам матери ребенка, Мелиссы Милендер, ее дочь Джесса ошибочно приняла препарат за лекарство от боли в желудке и ввела себе около 60% содержимого заранее заполненной инъекционной ручки.

Вскоре после этого у девочки началась сильная рвота и появились симптомы тяжелого обезвоживания, после чего потеряла сознание. Мать немедленно обратилась в токсикологический центр, а затем Джессу доставили в отделение неотложной помощи, где ей была назначена инфузионная терапия.

После временного улучшения состояния школьницу выписали, однако дома ее самочувствие резко ухудшилось. По словам матери, дочь была слишком слаба, чтобы передвигаться самостоятельно, испытывал сильную жажду и не мог удерживать жидкость. Позже у девочки прекратилось мочеиспускание — признак опасного обезвоживания, что вызвало опасения врачей относительно возможной почечной недостаточности.

Джессу повторно госпитализировали. По словам Мелиссы, дочь не принимала пищу в течение шести дней и находилась в крайне ослабленном состоянии. Впоследствии ее состояние стабилизировалось, и она полностью восстановилась.

Мелисса заявила, что считает произошедшее серьезным предупреждением для родителей, принимающих рецептурные препараты. После инцидента она немедленно поместила лекарство в запираемый контейнер, чтобы исключить доступ детей.

Ранее женщина купила дешевый препарат для похудения и оказалась в реанимации.
 
