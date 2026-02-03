НАСА перенесло запуск лунной миссии

Американское космическое агентство НАСА перенесло старт второй миссии «Артемида II» на март после утечки жидкого водорода во время «генеральной репетиции». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В НАСА уточнили, что утечка произошла в интерфейсе, который используется для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.

«Учитывая, что между запусками ракет Space Launch System (SLS) прошло более трех лет, мы были готовы к тому, что столкнемся с трудностями», — написал в своем посте в соцсети Х администратор НАСА Джаред Айзекман.

Он также добавил, что в ходе в ходе испытания также периодически пропадала связь и были зафиксированы неполадки с закрытием шлюзов ракеты Orion.

В январе в НАСА сообщили о завершении подготовки мегаракеты Orion с ракетой-носителем SLS для первой пилотируемой лунной миссии программы «Артемида». В НАСА уточнили, что четверо астронавтов отправятся в десятидневный полет вокруг Луны для проверки систем, которые позволят людям в дальнейшем вернуться на лунную поверхность в рамках миссии «Артемида III».

Программу «Артемида» утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США «Созвездие».

Ранее НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.