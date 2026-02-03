Размер шрифта
Новости Спорт
Выйти
Переговоры о мире на УкраинеНовые файлы Эпштейна
Наука

НАСА перенесло запуск лунной миссии

НАСА: запуск пилотируемой миссии на Луну перенесен на март из-за утечек водорода
Joe Skipper/Reuters

Американское космическое агентство НАСА перенесло старт второй миссии «Артемида II» на март после утечки жидкого водорода во время «генеральной репетиции». Об этом говорится в сообщении, опубликованном на сайте агентства.

В НАСА уточнили, что утечка произошла в интерфейсе, который используется для подачи криогенного топлива в основную ступень ракеты.

«Учитывая, что между запусками ракет Space Launch System (SLS) прошло более трех лет, мы были готовы к тому, что столкнемся с трудностями», — написал в своем посте в соцсети Х администратор НАСА Джаред Айзекман.

Он также добавил, что в ходе в ходе испытания также периодически пропадала связь и были зафиксированы неполадки с закрытием шлюзов ракеты Orion.

В январе в НАСА сообщили о завершении подготовки мегаракеты Orion с ракетой-носителем SLS для первой пилотируемой лунной миссии программы «Артемида». В НАСА уточнили, что четверо астронавтов отправятся в десятидневный полет вокруг Луны для проверки систем, которые позволят людям в дальнейшем вернуться на лунную поверхность в рамках миссии «Артемида III».

Программу «Артемида» утвердили в 2017 году, сам пилотируемый корабль Orion был разработан в начале 2000-х годов еще для предыдущей лунной миссии США «Созвездие».

Ранее НАСА отказалось от плана высадить на Луну первую женщину и первого темнокожего.
 
Теперь вы знаете
Геометрия драмы: как понять, что вы угодили в треугольник Карпмана
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2026) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

Нашли опечатку? Нажмите Ctrl+Enter

Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.

Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

18+
На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
Ok
1 Подписывайтесь на Газету.Ru в MAX Все ключевые события — в нашем канале. Подписывайтесь!