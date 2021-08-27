Источник рассказал, что причиной пожара в ярославской больнице могло стать курение

Причиной возгорания матраса в больнице №3 в Ярославле, где погибли трое пациентов на ИВЛ, могло стать курение. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

«На месте ЧП уже работают следователи. По предварительным данным, причиной возгорания матраса могла стать непотушенная сигарета», — сказал он.

По словам собеседника агентства, после того, как в помещении образовался дым, сработали системы противопожарной защиты. Из-за этого отключилось также электричество и аппараты ИВЛ. В результате трое пациентов в соседней палате погибли.

«Сам пожар был оперативно потушен персоналом и дальнейшего развития не получил», — уточнили сотрудники правоохранительных органов. Площадь возгорания составила 5 кв. метров.

Ранее стало известно, что из-за пожара из больницы №3 в Ярославле были эвакуированы 73 пациента и 17 человек персонала.