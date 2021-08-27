Туристам, привитым «Спутником V», разрешили въезд на Пхукет без карантина

Власти Тайланда разрешили иностранцам, привитым российской вакциной от коронавирусной инфекции «Спутник V», въезд на остров Пхукет без последующего соблюдения карантина. Об этом сообщает генеральное консульство России на острове.

«Властями Таиланда принято решение разрешить въезд в страну иностранным туристам, полностью привитым российской вакциной от коронавируса «Спутник V», в рамках программ «Пхукетская песочница» и «Самуи плюс» без обязательного прохождения 14-дневного карантина», — говорится на странице генконсульства в Facebook.

В сообщении уточняется, что для въезда на территорию Тайланда в рамках указанных программ необходимо оформить разрешение на въезд в посольстве страны.

Пхукет открылся для привитых одобренной Всемирной организацией здравоохранения вакциной от COVID-19 туристов еще 1 июля. Несмотря на то, что российские вакцины в ВОЗ пока не одобрили, спрос на авиабилеты в Тайланд после открытия острова вырос на 35%.

Однако, в связи с обострением кризиса в Афганистане, российская авиакомпания «Аэрофлот» объявила, что с 24 августа по конец октября отменяет прямое авиасообщение между Москвой и Бангкоком. Теперь попасть в Тайланд, в частности на остров Пхукет, можно только через авиакомпании Qatar Airlines, Emirates и KLM.