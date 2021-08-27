Биолог рассказала, опасно ли делать прививку больному COVID-19

Если больному COVID-19 сделать прививку во время инкубационного периода или в начале болезни, едва ли можно ожидать серьезных побочных эффектов, но справиться с вирусом быстрее не получится, рассказала радио Sputnik доктор биологических наук, профессор Школы системной биологии Университета Джорджа Мейсона Анча Баранова.

«Вакцина просто не успеет сработать, а потому течение заболевания будет зависеть только от собственного иммунного ответа пациента», — сказала Баранова, добавив, что нельзя говорить о возможности «заболеть от прививки».

По ее словам, прививку не делают тем, кто чувствует какое-либо недомогание, но коронавирус имеет симптомы далеко не у всех, поэтому лучше перед прививкой сделать ПЦР-тест.

Если же привить недавно переболевшего, есть вероятность. что у него сформируется «золотая броня» — ярко выраженный и, возможно, длительный иммунный ответ, заявила ученый.

Ранее инфекционист назвала участившиеся «обманчивые» симптомы коронавируса.