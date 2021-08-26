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Вирусологи отреагировали на заявление Мясникова о невозможности достичь коллективного иммунитета

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Виталий Белоусов/РИА «Новости»

Ряд вирусологов рассказали, что коллективный иммунитет от коронавируса однажды появится, а одно его формирование затрудняется появлением новых мутаций инфекции. Об этом сообщает РБК.

Академик РАН, заведующий кафедрой микробиологии, вирусологии, иммунологии Сеченовского университета Виталий Зверев считает, что рано или поздно коллективный иммунитет все же будет достигнут. Это во многом зависит от того, насколько эффективны будут вакцины, насколько распространится вирус и как долго будет действовать иммунитет после перенесенной человеком болезни.

По мнению доцента кафедры инфекционных болезней РУДН Сергея Вознесенского, появление коллективного иммунитета зависит от изменчивости COVID-19. В случае, если вирус продолжит мутировать, то коллективный иммунитет будет несостоятельным и не будет защищать от заболевания.

«Скорее всего, новая коронавирусная инфекция станет таким же сезонным заболеванием, как грипп, поэтому коллективный иммунитет будет формироваться после вакцинации», — подчеркнул Вознесенский.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников заявил, что волны заболеваемости коронавирусом по всему миру продолжают сменяться, а формирования коллективного иммунитета ожидать не приходится.

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