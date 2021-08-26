Житель Маркса зарезал друга детства, назвавшего его геем

В Саратовской области следователи передали в суд дело 40-летнего местного жителя, который убил друга детства, назвавшего его геем. Об этом сообщает пресс-служба регионального Следственного комитета.

Следствие установило, что вечером 12 июня 2021 года в городе Марксе обвиняемый пришел в гости к приятелю, где они устроили застолье. Спустя некоторое время между мужчинами произошел конфликт — хозяин обозвал собутыльника геем.

«Тот, будучи неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности, посчитал это существенным оскорблением, вооружился ножом и нанес обидчику несколько ударов в шею. От нанесенных ранений потерпевший упал на пол, однако злоумышленник не остановился, а продолжил наносить ему удары в грудь, живот и спину», — говорится в сообщении ведомства.

После этого злоумышленник выбежал на улицу и рассказал прохожим, что его друга зарезали неизвестные — люди вызвали бригаду скорой помощи, однако мужчина скончался по приезде в больницу.

В итоге его задержали — он раскаялся и признал вину.