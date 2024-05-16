Газета.Ru в Telegram
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Капитан «Металлурга» рассказал, как команда справилась с кризисом по ходу сезона

Хоккеист Яковлев: «Металлургу» помогли разговоры с тренером

close
100%
Алексей Филиппов/РИА Новости

Егор Яковлев, капитан магнитогорского «Металлурга», выигравшего в завершившемся сезоне Кубок Гагарина, рассказал о самом сложном периоде для команды во время турнира.

«Самый сложный период в сезоне случился, когда мы пять игр подряд проиграли. Для нас это был непростой момент, из которого мы с достоинством вышли. Удалось переломить неприятную ситуацию, после чего начали еще больше выигрывать», — рассказал Яковлев Legalbet.

Знаменитый хоккеист отметил, что «Магнитке» в сложный период помогли собрания с тренером, а также разговоры между игроками, в которых удалось найти выход.

Серия из пяти поражений подряд у магнитогорцев случилась в октябре прошлого года, когда команда уступила в трех играх подряд челябинскому «Трактору», проиграла в овертайме омскому «Авангарду» и уступила тольяттинской «Ладе». После той серии она выдала уже победную, одержав одиннадцать викторий кряду.

Выигранный Кубок Гагарина стал для «Металлурга» третьим в истории КХЛ, и по числу трофеев «Магнитка» делит лидерство с казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.

Ранее владелец «Вашингтона» рассказал о страхе из-за Овечкина.

Все новости на тему:
Хоккей. КХЛ
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами