Капитан «Металлурга» рассказал, как команда справилась с кризисом по ходу сезона

Егор Яковлев, капитан магнитогорского «Металлурга», выигравшего в завершившемся сезоне Кубок Гагарина, рассказал о самом сложном периоде для команды во время турнира.

«Самый сложный период в сезоне случился, когда мы пять игр подряд проиграли. Для нас это был непростой момент, из которого мы с достоинством вышли. Удалось переломить неприятную ситуацию, после чего начали еще больше выигрывать», — рассказал Яковлев Legalbet.

Знаменитый хоккеист отметил, что «Магнитке» в сложный период помогли собрания с тренером, а также разговоры между игроками, в которых удалось найти выход.

Серия из пяти поражений подряд у магнитогорцев случилась в октябре прошлого года, когда команда уступила в трех играх подряд челябинскому «Трактору», проиграла в овертайме омскому «Авангарду» и уступила тольяттинской «Ладе». После той серии она выдала уже победную, одержав одиннадцать викторий кряду.

Выигранный Кубок Гагарина стал для «Металлурга» третьим в истории КХЛ, и по числу трофеев «Магнитка» делит лидерство с казанским «Ак Барсом» и московским ЦСКА.

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