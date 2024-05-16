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Пение восстанавливает речевые навыки после инсульта, выяснили ученые

eNeuro: пение восстанавливает речь при постинсультной афазии

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Shutterstock

Ученые из Университета Хельсинки (Финляндия) выяснили, что групповая реабилитация на основе пения помогает поддерживать общение, восстанавливать речь и повышать социальную активность у людей, перенесших инсульт. Результаты исследования опубликованы в журнале eNeuro.

Приблизительно 40% людей, перенесших инсульт, сталкиваются с афазией — неспособностью понимать и генерировать устную или письменную речь, вызванной нарушением кровообращения в мозге. В половине случаев эти нарушения сохраняются вплоть до года после инсульта. Афазия серьезно влияет качество жизни человека, приводя к социальной изоляции и дальнейшему усугублению проблем с речью.

Всего в исследовании приняли участие 54 пациента с афазией, 28 из которых прошли МРТ в начале и в конце эксперимента. Испытуемые посещали занятия по хоровому пению и музыкальной терапии под руководством опытных инструкторов, а также занимались вокалом дома по обучающим видео.

По окончании эксперимента речевые навыки испытуемых улучшились. Ученые также обнаружили, что у них увеличился объем серого вещества в языковых областях левой лобной доли головного мозга. Положительные изменения, связанные с восприятием и обработкой речи, также наблюдались в мозговых структурах правого полушария.

По словам исследователей, пение можно рассматривать как экономически выгодное и эффективное дополнение к традиционным формам реабилитации после перенесенного инсульта. Этот вид деятельности также подойдет для коррекции легкой афазии в случаях, когда доступ к другим видам реабилитации ограничен.

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