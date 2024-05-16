Найдена связь между остановками дыхания в быстрой фазе сна и ухудшением памяти

Ученые из Калифорнийского университета в Ирвайне обнаружили, что между апноэ (остановками дыхания) во время фазы быстрого сна и снижением вербальной памяти у пожилых людей, подверженных риску развития болезни Альцгеймера, есть связь. Результаты исследования опубликованы в журнале Alzheimer's Research & Therapy (АRТ).

В исследовании принял участие 81 человек среднего и пожилого возраста. Около 62% от всех испытуемых составляли женщины. Отмечается, что некоторые добровольцы находились в группе повышенного риска развития болезни Альцгеймера. Ученые собрали информацию об особенностях здоровья участников и выяснили, страдают ли они апноэ. Это патологический процесс, который приводит к кратковременной остановке дыхания во время сна.

Чтобы выяснить, в какой конкретный момент ночного отдыха происходят остановки дыхания, ученые попросили испытуемых пройти полисомнографию — комплексный тест, который регистрирует мозговые волны, движения глаз, мышечную активность, уровень кислорода в крови, частоту сердечных сокращений и дыхания во время сна. Когнитивные способности участников были оценены с помощью тестов.

Результаты показали, что остановки дыхания в быстрой фазе сна (она характеризуется повышенной активностью головного мозга) коррелировали со снижением показателей вербальной памяти при повышенном риске развития болезни Альцгеймера. Вербальная память — это термин, который относится к способности запоминать слова и другие абстракции, связанные с языком.

Ранее врач рассказал, как улучшить сон для снижения риска инсульта.