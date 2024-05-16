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Шри-Ланка направит миссию в Россию после гибели своих граждан

Шри-Ланка направит делегацию в Россию после смерти своих граждан на Украине

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Global Look Press

Президент Шри-Ланки Ранил Викремесингхе поручил направить в Россию специальную миссию для расследования положения граждан, вовлеченных в конфликт на Украине. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

Отмечается, что в делегацию войдут секретарь министерства обороны генерал Камаль Гунаратне, а также экс-посол в России и сотрудники МИДа. Они будут выяснять положение шри-ланкийцев, которых затронул конфликт, и переговорами, чтобы обеспечить их возвращение обратно в Шри-Ланку.

Министр иностранных дел Шри-Ланки рассказал, что контрабандисты обманным путем переправляли людей в Россию, привлекая их ложными обещаниями, например, перспективой получения гражданства РФ.

Министр обороны Премита Бандара Теннакун заявил, что власти не знают точное количество граждан, отправившихся в Россию. По его данным, получено 288 жалоб в связи с этими поездками, погибли 16 шри-ланкийских отставных военнослужащих.

В апреле сообщалось, что на кладбищах в США были замечены могилы наемников, уничтоженных российскими военными в ходе спецоперации на Украине.

В марте сообщалось, что на Украине погиб 37-летний гражданин Германии, воевавший в составе иностранного легиона ВСУ.

До этого Минобороны России сообщило, что за время проведения специальной военной операции (СВО) было ликвидировано 5962 иностранных наемника.

Ранее пленный солдат ВСУ рассказал об иностранцах в украинской армии.

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Операция на Украине
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