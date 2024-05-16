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Бьянка рассказала о планах сделать пластику: «Хочу попу, как у Рианны»

Певица Бьянка рассказала, что хочет сделать пластику у хирурга Анны Asti

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Пресс-служба Звук

Певица Татьяна Липницкая, известная под псевдонимом Бьянка, рассказала о планах прибегнуть к пластическим операциям, чтобы сделать «веселый пупок и более веселый зад» и др. Этим знаменитость поделилась в YouTube-шоу «Личка».

«Сеймур Алиев самый хороший у нас хирург, который делает и лицо, и грудь, и тело, что хочешь. К нему все ходят. Анна Asti ходила. И все себе сделала — грудь, попу и все. Я хочу попу, как у Рианны, а живот плоский, как грудь одной моей подруги. Пупок у меня стал грустный», — отметила звезда.

В январе Липницкая рассказала, что похудела на 32 килограмма с помощью эндокринолога. Артистка регулярно посещала клинику, в которой ей назначили лечение гормональных проблем. В больнице она делала специальные капельницы с витаминами, чтобы хорошо себя чувствовать. По словам артистки, такие процедуры также выводят лишнюю жидкость из организма. Бьянка также занимается спортом, ходит на лечебную физкультуру и плавает в бассейне.

В марте Бьянка сделала пластическую операцию — абдоминопластику. Помимо исправлений в области живота, ей также выкачали жир у ног. Знаменитость раскрыла, что потратила на пластику порядка трех миллионов рублей.

Ранее суд избрал меру пресечения заведующему клиникой Хайдарова.

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