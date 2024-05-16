Кулеба связал мир в Европе с поставками оружия Украине

Министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что мир в Европе тесно связан с поставками достаточного количества оружия Киеву. Слова с его выступления на онлайн-конференции в Познани приводит сайт внешнеполитического ведомства страны.

«Будет ли в Европе мир, или большая война - сейчас зависит от решимости Европы и союзников реально помочь Украине преодолеть российскую агрессию. Единственное условие для того, чтобы это стало реальностью - предоставить нам все необходимое оружие и сделать это без промедления», — заявил Кулеба.

По его словам, успехи и неудачи Украины также являются победами и поражениями Европы.

До этого министр обороны Украины Рустем Умеров заявил, что ВСУ «чрезвычайно сложно» удерживать занимаемые позиции, поскольку российские войска превосходят их по вооружениям.

Глава военного ведомства Украины призвал увеличить количество снарядов и военных поставок на фоне наступления ВС РФ в Харьковской области.

Ранее Кулеба пожаловался, что «бьется головой о стену» ради средств ПВО.