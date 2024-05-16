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Назван опасный побочный эффект препаратов для снижения давления

JAMA: прием лекарств от гипертонии повышает риск переломов костей

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Shutterstock/Studio Romantic

Ученые из Ратгерского университета в США обнаружили, что прием лекарств от гипертонии более чем в два раза повышает риск опасных для жизни переломов костей. Это связано со способностью таких препаратов негативно влиять на чувство равновесия. Результаты исследования опубликованы в журнале JAMA Internal Medicine.

Ученые проанализировали записи, сделанные в медицинских картах около 30 тысяч людей, находившихся в домах престарелых в период с 2006 по 2019 год. Исследователи изучили информацию о состоянии здоровья испытуемых и выяснили, какие лекарства они принимали на постоянной основе. Также ученые собрали данные о количестве переломов бедер, тазовых, локтевых и плечевых костей, случившихся с испытуемыми за 13 лет наблюдения.

Оказалось, что более чем двойной риск получения таких опасных переломов в результате падений был связан с приемом препаратов для лечения гипертонии. Ученые объяснили, что лекарства этого класса способны негативно влиять на чувство равновесия (особенно в момент принятия вертикального положения). Кратковременная потеря равновесия вследствие быстрого оттока насыщенной кислородом крови от мозга может спровоцировать падения, крайне нежелательные для хрупких костей пожилых.

Исследователи подсчитали, что за год в течение первых 30 дней после начала приема лекарств от гипертонии примерно 5,4 пожилых человека на 100 получали переломы. У тех, кто не применял такие лекарства, это показатель составил 2,2 человека на 100 за год. При этом взаимодействие с другими препаратами и изначально плохая координация у многих пациентов усугубляли проблему.

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