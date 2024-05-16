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Стало известно о «серьезной ситуации» в зоне конфликте на Украине

Глава комитета НАТО Бауэр счел серьезной ситуацию на поле боя на Украине

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NTB/Lise Aserudvia/Reuters

Украинское командование довело до сведения начальников генштабов стран НАТО всю серьезность ситуации на поле боя. Об этом сообщил на брифинге глава Военного комитета Североатлантического альянса Роб Бауэр, передает ТАСС.

По его словам, Генштаб Украины проинформировал об обстановке в зоне конфликта.

«Ситуация остается серьезной», — заявил Бауэр.

Он подчеркнул, что причиной этого стали задержки поставок западного вооружения. Глава комитета НАТО подчеркнул, что арсенал уже отправлен и «скоро прибудет». По мнению Бауэра, Вооруженным силам Украины еще не поздно выиграть конфликт.

До этого российский посол призвал Зеленского и Запад признать, что Украина летит в пропасть. Постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя предрек, что скоро темой встреч по Украине станет ее капитуляция.

Ранее Украина разработала беспилотник, способный долететь до Сибири.

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