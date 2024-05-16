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В премьера Словакии попали четыре пули

В премьера Словакии попали четыре пули, одна из них прошла через желудок

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Reuters

Во время покушения на премьер-министра Словакии Роберта Фицо в него пришлось четыре пули. Об этом сообщает портал Novinky.

«Одна пуля прошла насквозь через желудок, вторая попала в тазобедренный сустав, третья — в плечо», — следует из сообщения.

При этом добавляется, что четвертая пуля попала в ногу.

До этого генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что по телефону обсудил с вице-премьером Словакии Робертом Калиняко покушение на премьер-министра страны Роберта Фицо. По словам Столтенберга, в разговоре с Калиняко он выразил солидарность с Фицо и народом Словакии.

Покушение на Фицо произошло 15 мая. Премьер общался со своими сторонниками на улице после заседания кабмина. 71-летний писатель Юрай Цинтула пять раз выстрелил в политика из пистолета и был задержан. Премьер-министр был ранен в грудь, бедро и живот, его на вертолете доставили в один из госпиталей в Братиславе.

Цинтула является сторонником оппозиционной партии «Прогрессивная Словакия» и неоднократно критиковал Фицо за его политику.

Ранее появились данные об оружии, из которого стреляли в Фицо.

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Покушение на премьера Словакии
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