Американский индекс Dow Jones достиг нового исторического максимума

Американский индекс Dow Jones Industrial Average впервые в истории преодолел отметку 40 000 пунктов. В ходе торгов бенчмарк поднимался до 40 051,05 пункта на фоне замедления инфляции в США. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Помимо Dow, рекордных значений достигли S&P 500 (5325,49 пункта) и NASDAQ Composite (16797,83 пункта). Толчком для роста послужили данные Бюро статистики труда, показавшие замедление роста потребительских цен в апреле до 3,4% в годовом выражении после 3,5% в марте.

«Это повышает шансы на снижение ставки ФРС уже в этом году, что вызвало ажиотаж на бирже. Преодоление Dow отметки 40 000 пунктов - большой психологический импульс для быков», — cказал инвестдиректор Independent Advisor Крис Заккарелл.

Ралли индекса во многом подогревается оптимизмом вокруг искусственного интеллекта. В состав Dow входят гиганты Microsoft, Apple, Amazon, JPMorgan и Visa.

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