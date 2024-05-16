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В Госдуме рекомендовали отклонить проект об отсрочке многодетным отцам

Комитет ГД рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей

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Владимир Федоренко/РИА Новости

Комитет Госдумы по обороне рекомендовал отклонить проект об отсрочке от мобилизации отцам трех детей. Соответствующее решение комитета размещено в думской электронной базе.

«Рекомендовать Государственной Думе отклонить проект федерального закона 201632-8 «О внесении изменений в статью 18 Федерального закона «О мобилизационной подготовке и мобилизации в Российской Федерации», внесенный депутатами Государственной Думы Н.А.Останиной, А.А.Алехиным, А.В.Корниенко, М.В.Дробот, С.П.Обуховым, О.Н.Смолиным», — сказано в документе.

В апреле депутаты Государственной думы внесли на рассмотрение законопроект о досрочной демобилизации многодетных отцов, ставших таковыми спустя год после даты мобилизации.

Глава комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Нина Останина от КПРФ и сенатор Айрат Гибатдинов отметили, что данная мера будет касаться только тех военнослужащих, которые до призыва на службу уже являлись родителями и законными представителями двух и более детей, но не смогли воспользоваться правом на отсрочку.

Ранее правительство России предложило на семь лет продлить выплаты многодетным на погашение ипотеки.

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