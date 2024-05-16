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В «Спартаке» объяснили назначение Станковича

Директор «Спартака» Амарал объяснил назначение Станковича системным подходом

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Спортивный директор московского «Спартака» Томаш Амарал в интервью клубной пресс-службе заявил, что сербский специалист Деян Станкович был выбран в качестве нового главного тренера клуба из-за его системного подхода к работе.

По его словам, после первых контактов с сербом стало ясно, что тот является подходящей кандидатурой.

«Станкович не нуждается в представлении. Карьера этой мировой легенды и список его достижений не нуждается в представлении. Но мы приглашаем не просто бывшего футболиста, а тренера, у которого уже есть пять лет опыта на высоком уровне. Он выиграл множество титулов, но дело не только в них, но и в том, что в работе Деяна есть системный подход», — заявил Амарал.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

Ранее стало известно, где продолжит карьеру и.о. главного тренера «Спартака» Владимир Слишкович.

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