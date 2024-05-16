«Енисей» принял решение по участвовавшим в драке футболистам клуба

Футболисты выступающего в Первой лиге красноярского «Енисея», участвовавшие в драке с семьей на базе отдыха «Зеленка» в Красноярске, не будут отстранены клубом от участия в матчах, сообщает Legalbet.https://legalbet.ru/news/uchastvovavshie-v-drake-na-baze-otdiha-v-krasnoyarske/

Таким образом, Владимир Хозин, Вячеслав Бардыбахин и Андрей Окладников, которые вечером 13 марта оказались участниками инцидента на базе отдыха, отправятся вместе с командой Андрея Тихонова на выезд в Новороссийск и смогут принять участие в матче с местным «Черноморцем» 18 мая.

Как сообщил Telegram-канал «Красноярск 112», футболисты во время отдыха на базе слушали громко музыку и нарушали правила поведения. Кроме того, они в штыки приняли сделанное им замечание и устроили драку с отчимом женщины, рассказавшей об инциденте. В избиении участвовали Бардыбахин и Хозин, а приехавший на выручку партнерам Окладников угрожал женщине связями.

По словам потерпевшей, разбушевавшихся футболистов не смогли утихомирить даже вызванные администрацией базы росгвардейцы, а в полицию в итоге было подано пять заявлений.

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