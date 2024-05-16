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Семья из Чечни заблокировала столичный отдел полиции, в котором прячется их родственница

Чеченская семья окружила отдел полиции в Москве из-за сбежавшей родственницы

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Наталья Селиверстова/РИА «Новости»

В Москве семья из Чечни собирается штурмовать отдел полиции, в котором укрывается их родственница. Об этом сообщает MSK1.

По словам очевидцев, последние несколько часов около 10 человек дежурят у здания ОМВД России по району Нагатино-Садовники. Как уточняется, это родственники и знакомые Лии, уроженки Чечни, скрывающейся от их преследования. Ранее близкие девушки заявили о ее пропаже, а теперь пытаются вернуть ее домой.

Полицейские не пытаются помешать толпе и заявили, что не станут помогать Лии из-за нежелания противостоять «семейным традициям». Они уже сняли ее с розыска, а родственники девушки уже окружили здание отдела.

До этого в Кремле заявили, что не будут вмешиваться в ситуацию с задержанием главы МЧС Чечни Цакаева.

Ранее в Петербурге прошла акция, посвященная пропавшей Седе Сулеймановой.

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