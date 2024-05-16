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В Черном море уничтожили три украинских безэкипажных катера

МО РФ: в Черном море ликвидировали три безэкипажных катера ВСУ, шедшие на Крым

Авиация Военно-морского флота (ВМФ) РФ уничтожила три безэкипажных катера украинских войск в акватории Черного моря. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале российского министерства обороны.

В заявлении отмечается, что технику Вооруженных сил Украины (ВСУ) засекли в западной части Черного моря около 19:30 мск. Суда направлялись к Крымскому полуострову, уточнили в ведомстве.

«Три безэкипажных катера были уничтожены из штатного вооружения морской авиации ВМФ [РФ]», — говорится в публикации.

Днем 16 мая министерство обороны РФ сообщило о ликвидации одного безэкипажного катера ВСУ в западной части Черного моря. Украинский морской беспилотник также двигался в сторону Крымского полуострова.

Незадолго до этого авиация ВМФ РФ уничтожила еще 11 катеров украинских войск в акватории Черного моря. В военном ведомстве страны уточнили, что на борту этих судов не было экипажей и они следовали к Крымскому полуострову.

Утром в тот же день Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ заявила о задержании в Республике Крым мужчины и женщины, работавших на украинскую военную разведку. Сотрудники силовых структуры выяснили, что российские граждане передавали Киеву информацию о расположенных в регионе системах противовоздушной обороны (ПВО).

Ранее в небе над Крымским полуостровом сбили пять американских ракет ATACMS.

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