Стало известно, кто войдет в тренерский штаб Станковича в «Спартаке»

В тренерский штаб московского «Спартака» под руководством сербского специалиста Деяна Станковича вошли пять специалистов. Об этом сообщила пресс-служба красно-белых на официальном сайте клуба.

В новом сезоне в стане красно-белых будут работать ассистент Ненад Сакич из Сербии, итальянские тренер по физподготовке Федерико Паннончини, аналитик Винченцо Сассо, тренер вратарей Пьерлуиджи Бривио, а также босниец Владимир Слишкович, который в данный момент исполняет обязанности главного тренера красно-белых.

На этой неделе «Спартак» завершил выступление в Кубке России, проиграв в финале Пути регионов калининградской «Балтике». Поединок, который состоялся 14 мая на калининградском стадионе «Ростех Арена», завершился победой хозяйской команды с минимальным счетом. Единственный мяч был забит уже на четвертой минуте — с передачи белорусского нападающего Виталия Лисаковича отличился 24-летний колумбиец Кевин Андраде.

В турнирной таблице Российской премьер-лиги (РПЛ) «Спартак» идет на пятом месте, набрав 46 баллов.

Ранее в «Спартаке» объяснили назначение Деяна Станковича на должность главного тренера.