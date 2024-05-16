Мостовой одобрил приход Станковича в «Спартак»

Бывший полузащитник «Сельты» и сборной России Александр Мостовой положительно оценил назначение Деяна Станковича в качестве нового главного тренера московского «Спартака». Об этом сообщает Sport24.

По его мнению, впервые за долгое время в «Спартак» назначен футбольный человек.

«Отлично отношусь к кандидатуре Станковича. По крайней мере, человек заслуживает того, чтобы работать в футбольном клубе. В прошлом прекрасный игрок. Ясно, что результат никто не гарантирует, но хотя бы «Спартак» начал немножко думать», — заявил Мостовой.

Станкович приступит к выполнению своих обязанностей по окончании нынешнего сезона, в котором исполняющим обязанности главного тренера является босниец Владимир Слишкович.

Станкович завершил игровую карьеру в 2013 году, после чего работал на разных должностях в «Удинезе», «Интере», «Црвене Звезде», «Сампдории» и «Ференцвароше».

Ранее стало известно, кто войдет в тренерский штаб Деяна Станковича в «Спартаке».