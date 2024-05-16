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Ведущие на сайт с наркотиками QR-коды у памятника Кобзону в Москве ликвидировали

В Москве убрали QR-коды с рекламой наркошопов возле памятника Кобзону

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Максим Богодвид/РИА «Новости»

В центре Москвы ликвидировали изображения QR-кодов, ведущих на сайты по продаже наркотических веществ. Об этом сообщает РИА Новости.

Согласно информации агентства, полицейские провели проверку по факту появления возле памятника легендарному советскому и российскому певцу Иосифу Кобзону, в самом центре столицы — Оружейном переулке — штрихкодов, которые при сканировании вели на сайт по продаже запрещенных веществ. После проверки нелегальные ссылки-изображения убрали, на их месте осталась пустая выемка для QR-кода.

Незадолго до этого стало известно, что неизвестные открыли наркошоп около памятника Кобзону в Москве. По информации издания, через QR-коды рядом с монументом можно было зайти на ресурсы по продаже наркотиков, хотя изначально коды вели на песни артиста. Полиция начала проверку.

Позднее сестра Иосифа Кобзона Гелена Кандель заявила «Газете.Ru», что реклама наркотических веществ могла появиться в QR-кодах на мемориальных табличках около памятника артисту из-за повреждений прошедшей зимой. По ее словам, на мемориале должны навести порядок, чтобы QR-коды не портились.

Ранее сообщалось, почему бесконтактные платежи продолжают набирать популярность среди россиян.

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