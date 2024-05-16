В НАТО верят в способность украинских войск удержать фронт

Страны — члены НАТО все еще считают, что украинские войска смогут удержать фронт в зоне конфликта. Об этом заявил главнокомандующий Объединенными вооруженными силами Североатлантического альянса в Европе генерал Кристофер Каволи, передает ТАСС.

В четверг, 16 мая, специалист принял участие во встрече начальников генеральных штабов государств — членов организации. После мероприятия он провел пресс-конференцию, в том числе поделившись своими мыслями о ситуации на поле боя на Украине.

«Мы считаем, что Украина сможет удержать оборону», — сказал Каволи.

Он подчеркнул, что страны — участницы НАТО не верят в наличие у российских войск достаточного количества солдат и техники для «достижения стратегического успеха» на фронте. Но, по словам главнокомандующего, пока Североатлантическому альянсу не ясна конечная цель Вооруженных сил РФ.

«Ясно, что они продвигаются на юг в сторону Харькова. У них есть очень много резервов, они направляют туда много вооружений», — добавил специалист.

16 мая глава Военного комитета НАТО Роб Бауэр заявил о серьезной ситуации на поле боя. Как он сказал, одной из причин ухудшения положения украинских войск стала задержка поставок оружия из стран Запада. При этом представитель Североатлантического альянса выразил уверенность, что Украине еще не поздно одержать победу в конфликте.

Ранее на Украине отменили указ о брони от мобилизации для курьеров и букмекеров.