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Лондон предупреждал Киев о наступлении России, но ВСУ не подготовились

Guargian: Британия предупреждала Киев о наступлении России в Харьковской области

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Sofiia Gatilova/Reuters

Военная разведка Великобритании предупреждала Киев о возможности наступления российских сил в Харьковской области, однако Вооруженные силы Украины (ВСУ) не подготовились должным образом. Об этом сообщает Guardian со ссылкой на источник.

«Встают серьезные вопросы о способности Киева себя защищать... Предупреждение было передано... от британской военной разведки руководству Украины», — говорится в материале.

Британское издание также отмечает, что в этом районе украинские линии обороны были либо совсем тонкими, либо вовсе отсутствовали.

16 мая президент Украины Владимир Зеленский переложил вину за сложную ситуацию вокруг Харькова на «весь мир».

До этого Зеленский заявил, что Украина рискует потерять город Харьков, если уже в ближайшее время она не получит две дополнительные системы противовоздушной обороны (ПВО) Patriot.

14 мая в Киеве состоялась двусторонняя встреча украинского лидера и американского государственного секретаря Энтони Блинкена.

Ранее Зеленский провел заседание ставки главнокомандующего в Харькове.

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