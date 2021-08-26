В Санкт-Петербурге женщина умерла во время пластической операции

В одной из клиник пластической хирургии Санкт-Петербурга во время операции на лице скончалась 31-летняя женщина. Об этом сообщает СК по Санкт-Петербургу.

Возбуждено уголовное дело по статье «оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности». Правоохранители выясняют, из-за чего именно умерла клиентка клиники и могли ли врачи ее спасти. Также проводится проверка в самом медучреждении, выясняется квалификация врачей и изучается медкарта умершей.

Ранее сообщалось, что 46-летняя мать двоих детей из Челябинска скончалась после операции в частной клинике: как удалось установить судмедэкспертам, во время проведения липосакции ей повредили легкое.

Впоследствии у женщины началось отмирание тканей, которое через три дня привело к смерти. Ранее на клинику уже неоднократно жаловались пациенты, которым ставили неверные диагнозы и безосновательно удаляли органы. Сам медцентр отказывается признавать ошибки своих специалистов.