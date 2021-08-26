Миронов призвал вернуть смертную казнь для детоубийц и террористов

Осужденные за убийство детей и терроризм заслуживают смертной казни. Об этом лидер фракции «Справедливая Россия» Сергей Миронов написал в своем Telegram-канале.

«Я против смертной казни за двумя исключениями — террористам и убийцам детей не должно быть пощады. Многократно высказывал свою позицию и продолжаю на ней настаивать. С нелюдями по-другому поступать нельзя. Убийца 8-летней Насти из Тюмени должен быть казнен», — заявил он.

Миронов также подчеркнул, что международные договоры, которые не позволяли снять мораторий на смертную казнь, в России больше не действуют.

«Убежден, что новый состав Госдумы должен отменить мораторий на смертную казнь», — добавил он.

Восьмилетняя девочка Настя пропала в Тюмени днем 30 июня. 19 августа бригада рабочих, которые косили траву у озера Оброчное на Лесобазе, обнаружила ребенка мертвым, на теле были следы насильственной смерти. Уже 25 августа предполагаемый убийца девочки был задержан. По данным СМИ, его зовут Виталий Бережной, он работает в цеху, а с 2009 по 2011 год служил сержантом в милиции. Мужчина признался в том, что заманил ребенка в квартиру, изнасиловал, а потом задушил.