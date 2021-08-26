Инфекционист назвала участившиеся симптомы коронавируса

Инфекционист Первого Санкт-Петербургского медицинского университета им. Павлова Оксана Станевич заявила, что частыми признаками коронавируса стали рвота, тошнота, боли в животе и диарея. Об этом сообщает «Лента.ру».

«Поскольку часто люди думают, что это обычная кишечная инфекция, а не ковид, то начинается неправильное лечение. К моменту, когда уже ясно, что это не гастроэнтерит, пациенты теряют много жидкости и электролитов за счет рвоты и диареи. В стационар приезжают обезвоженными», — рассказала она.

Ранее заместитель директора по клинико-аналитической работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора Наталья Пшеничная заявила, что даже легкая форма коронавируса может повлиять на работу центральной нервной системы. По ее словам, если COVID-19 попадает в организм через дыхательные пути, он может проникнуть в обонятельный нерв и затем достичь клеток ЦНС.

При тяжелом течении болезни коронавирус также может вызвать кислородное голодание, что, в свою очередь, влечет за собой нарушение работы мозга.