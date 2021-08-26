В Новосибирске попал в аварию Микроавтобус — семь человек пострадали

В Дзержинском районе Новосибирска произошло ДТП с участием микроавтобуса, после которого пострадали семь человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главного врача станции скорой помощи Ирину Большакову.

«Пострадали семь человек, из них три мужчины, четыре женщины, одна из них 17-летняя. Из них тяжелых двое, один в легкой степени. Шесть человек доставлены в стационар», — сказала Большакова.

Как рассказали телеканалу «Пятый» в службе эвакуации, в ночь на 26 августа на Гусинобродском тракте рядом с заправочной станцией столкнулись фура Mercedes-Benz Actros и микроавтобус Ford Transit, который получил «критические повреждения».

По информации «Пятого», микроавтобус ехал из Кемерова в аэропорт «Толмачево». Предположительно, Ford выехал на встречную полосу движения для обгона и врезался в тягач.

Телеканал сообщает, что среди пострадавших нет несовершеннолетних.

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