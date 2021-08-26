В Бразилии французы забрались на статую Христа

В Рио-де-Жанейро полицейские задержали двух французов, забравшихся на статую Христа-искупителя на горе Корковадо. Об этом сообщает местное издание O Globo со ссылкой на городскую полицию.

Граждане Франции, которым по 28 лет, спрятались внутри монумента и дождались его закрытия. Рано утром в понедельник, 23 августа, они по лестницам, которые используются для ремонтных работ, забрались на голову статуи, где зафиксировали свое «достижение» на видео и фото.

Злоумышленников заметил охранник памятника, он вызвал сотрудников правоохранительных органов, которые и задержали французов.

Как отметили в полиции, задержанных уже отпустили под залог в 10 тыс. бразильских реалов (порядка 137 тыс. рублей).

Ранее в Лондоне активист залез на Биг-Бен в знак протеста против антиковидных ограничений. Он вывесил на строительных лесах башни два плаката с надписями: «Никакого локдауна третьего уровня на севере, если только всему региону не будут выделены еще £2 млрд... иначе восстание» и «Черные и все жизни имеют значения».