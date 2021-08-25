Во Франции после смерти жены вдовец нашел три трупа младенцев, когда убирался дома

Во Франции 41-летний местный житель проводя уборку в доме, нашел разложившийся труп ребенка. Об этом сообщается на сайте телеканала BFMTV.

Инцидент произошел 23 августа 2021 года в коммуне Мезре, расположенной в департамент Сарт. Мужчина спустя две недели после смерти его 44-летней супруги от рака решил прибраться в доме. Сперва он стал разбирать шкаф в гараже, где и обнаружил завернутое в пакеты и одежду тело младенца. Сразу после этого мужчина вызвал полицию.

Прибывшие на место правоохранители обыскали дом и сарай — там они нашли еще два трупа. Неподалеку были обнаружены два ножа. Из-за плохого состояния останков неясно, принадлежали они младенцам, новорожденным или эмбрионам. Предположительно, все дети погибли в разное время.

Полиция ведет расследование и пока не озвучивает никаких версий случившегося. Хозяина дома допросили, в ближайшее время планируется провести вскрытие и анализ найденных тел.

Отмечается, что у пары не было совместных детей, хотя у женщины имелось два ребенка от предыдущего брака.