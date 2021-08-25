В Гидрометцентре рассказали, какая погода ожидается в последнюю неделю лета

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд заявил, что погода в последнюю неделю лета в центре Европейской России будет «умеренной». Об этом сообщает РИА «Новости».

25 августа в центре Европейской России ожидается облачность, температура достигнет 20°C, во второй половине дня, скорее всего, пройдет кратковременный дождь, отметил Вильфанд. По его словам, 26 августа средняя дневная температура в регионе составит 23-25°C, ночная — 12-14°C.

«Такая температура задержится на все выходные, а в понедельник превысит отметки 25°C. Это чудо, а не погода!», — добавил он.

Вильфанд добавил, что температура будет превышать норму на 4-5°C.

Ранее Вильфанд предупредил об аномальной жаре в Поволжье, на Урале и юге Западной Сибири. По его словам, в течение этой рабочей недели в Приволжском федеральном округе температура будет выше нормы на 6-9°C, а в Уральском федеральном округе и на юге Западной Сибири, в Тюменской, Омской областях — на 8-11°C.

В Ханты-Мансийском автономном округе температура будет достигать +33°C, В Омской области — +31-33°C, в Свердловской и Курганской областях — +36°C, в Башкортостане — +38-40°C.