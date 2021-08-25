Эксперты рассказали, какие соцсети мошенники взламывают чаще всего

Чаще всего мошенники взламывают аккаунты во «ВКонтакте», Instagram, Telegram и WhatsApp. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование компании Bi.Zone.

По данным экспертов компании, цена за аккаунт во «ВКонтакте» варьируется от 700 до 12 тыс. рублей — эта соцсеть становится объектом взлома наиболее часто. За Instagram мошенники обычно просят около 40 тыс. рублей.

Дороже всего стоит взлом мессенджеров Telegram и WhatsApp — цена может доходить до 130-170 тыс. рублей. Стоимость вскрытия электронной почты составляет от 3 тыс. до 110 тыс. рублей.

Ранее Министерство внутренних дел опубликовало на YouTube-канале «МВД Медиа» предупреждение о новой мошеннической схеме с использованием СМС. Призом могут быть как деньги, так и, например, автомобиль. Проинформировав «победителя» о выигрыше, аферисты просят заплатить налог или таможенный сбор и исчезают после получения денег.

В МВД посоветовали игнорировать подобные сообщения. Кроме того, полицейские напомнили, что нельзя передавать личные данные третьим лицам.