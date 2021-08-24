Путин объявил о запуске новой программы по расселению аварийного жилья

Президент РФ Владимир Путин на втором этапе съезда «Единой России» предложил выделить 45 млрд рублей на реализацию новой программы расселения аварийного жилья, сообщает ТАСС.

«Прошу «Единую Россию» поддержать это предложение в бюджете 2022 года и на плановый период 2023-24 годов», — сказал глава государства.

Ранее глава комитета Совета Федерации по экономической политике Андрей Кутепов выступил с предложением изменить расчетную стоимость квадратного метра жилья при переселении граждан из аварийных домов. Свою инициативу в форме письма он направил помощнику президента России Максиму Орешкину.

До этого в Госдуме предложили заселять нуждающихся, в том числе из аварийного жилья, в ведомственные общежития. Подготовкой соответствующих поправок в действующее регулирование занимается комитет Госдумы по жилищной политике и ЖКХ.