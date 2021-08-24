Мошенники обманули дворника театра имени Моссовета на 600 тыс. рублей

42-летний дворник Государственного академического театра имени Моссовета на Большой Садовой улице стал жертвой мошенников, сообщает kp.ru.

«Поступило заявление от 42-летнего гражданина, что ему позвонило неустановленное лицо, которое представилось сотрудником банка и убедило заявителя перевести деньги на резервные счета, которые продиктовал звонивший. Сумма ущерба 600 000 рублей», — рассказал источник газеты.

По данным издания, мужчина находился на работе, когда ему позвонили злоумышленники. Собеседник представился сотрудником банка и заявил, что кто-то пытается взять кредит на имя жертвы. Мужчина испугался, так как никаких займов оформлять не хотел. Тогда лжесотрудник кредитной организации предложил дворнику помешать мошенникам. Для этого он сказал пострадавшему снять все деньги со счета и положить на якобы безопасный счет банка.

Тогда пострадавший отпросился с работы, дошел до банкомата и выполнил все указания мошенников. Собеседник пообещал, что в ближайшее время все деньги вернутся, однако этого так и не произошло. Позднее мужчина связался с банком, где ему рассказали о том, что он стал жертвой злоумышленников. После этого сотрудник театра обратился в полицию.

Ранее в Бурятии сотрудники правоохранительных органов задержали мошенников, которые похитили у 82-летней дочери знаменитого летчика Валерия Чкалова 23 млн рублей. Злоумышленники две недели общались с пенсионеркой и убеждали ее в том, что неизвестные пытаются снять деньги с ее счетов. В результате они уговорили женщину перевести все средства на якобы страховой счет, который в действительности принадлежал самим мошенникам.